Ülkeyi hep birlikte özgürleştireceğiz

Haber Merkezi

Alevi dernek ve kurumlarının çağrısıyla, çok sayıda kişi "Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye" sloganıyla düzenlenen mitingde buluştu. Açıklamada, "AKP/MHP hükümetinin ve tekçi ve inkârcı baskılarına boyun eğmiyor ve karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” denildi

İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaki mitinge, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri ve sendikalar katıldı.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Miting öncesinde çeşitli noktalarda bir araya gelen kurumlar, “ÇEDES protokolü iptal edilsin”, “Savaşa değil, eğitime bütçe”, “Laik, bilimsel, anadilde eğitim”, “Eşit yurttaşlık istiyoruz”, “Devletin Alevi’si olmayacağız” dövizleri taşıdı. Sloganlar eşliğinde alana yürümek isteyenler polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

Ortak basın açıklamasını AKD Genel Başkanı Seher Şengünlü ve PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe okudu. Ülkeyi yöneten ve milyonları açlığa, sefalete, işsizliğe mahkûm edenlere, toplumu kutuplaştıranlara, asimilasyonculara karşı hep birlikte itiraz ettiklerini söyleyen Şengünlü, “İnancından, kimliğinden, cinsel yöneliminden ve politik görüşünden dolayı ötekileştirilenler olarak AKP/MHP hükümetinin ve tekçi ve inkârcı siyasal iktidarın baskılarına boyun eğmiyor ve karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

Erçe, “Emperyalizm destekli İsrail’in siyonizmi ile gerici ve şeriatçı Hamas arasında süren savaşın yükünü ve acısını yoksul ve mazlum Filistin halkı çekmektedir. Biz Aleviler dünyanın neresinde olursa olsun, amasız, fakatsız mazlumun yanında zalimin karşısındayız” diye konuştu.

Şengünlü, “İnsanlığa karşı işlenen suçların başında gelen Madımak davasını zamanaşımına uğratan, 33 canımızın katillerini serbest bırakan anlayış ile kardeşimiz Hrant Dink’in katilini, kadın düşmanlarını, çocuk tacizcilerini, mafya liderlerini, uyuşturucu baronlarını serbest bırakıp, devrimcileri, sosyalistleri, aydınları, gazetecileri haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde ağır tecrit koşullarında tutsak eden anlayış aynı anlayıştır. Antidemokratik 12 Eylül anayasasına dahi uymayarak Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımayıp, hukukçulara parmak sallamak darbeciliktir. Türk Tabipleri Birliği’ne kayyum atamak darbeciliktir.”

FAŞİZME GEÇİT YOK

Erçe, iktidarın çevreyi talan etmesine, kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişikliklere dikkat çekerek, herkesi yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet etti. ÇEDES ve benzeri projelerle sürdürülen cinsiyetçi ve şeriatçı politikalara karşı, faşizme ve karanlığa geçit verilmeyeceği tekrar etti. Asimilasyoncu politikaların; gerici, ırkçı, tekçi, dinci eğitim sisteminin kabul edilmediği; laik, demokratik, bilimsel, parasız ve anadilde eğitim mücadelesinden vazgeçilmeyeceklerini aktaran Erçe, “Zulme boyun eğmeyeceğiz, zalime biat etmeyeceğiz’’ dedi.