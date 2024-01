Ülkü Ocakları da okula girdi

Berkay SAĞOL

Okullara imamlardan ve tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları da girdi. Tekirdağ’da bir hafta arayla iki farklı lisede Ülkü Ocakları’nın okul bahçesinde stant açtığı öğrenildi.

PROTOKOL VAR MI SORUSU

Ülkü Ocakları’nın okullarda bu şekilde çalışma yapmasına Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Oktay Özçelik tepki gösterdi. Özçelik, “Pansiyonlu okullarda bir öğün yemeğin 95 TL olduğu, gençlerinin işsizliğe, sefalete ve açlığa mahkûm edildiği bu ülkede, bizim Eğitim Sen olarak yaptığımız ‘Okullarda her gün bir öğün yemek her çocuğun hakkı’ çağrımıza iktidar Tekirdağ’da, Ülkü Ocakları aracılığıyla yardımı bir şova dönüştürerek yanıt verdi. Eğitim Sen olarak her çocuğun her gün bir öğün yemeğini ücretsiz olarak yemesinin bir insan hakkı olduğunu savunuyoruz. Çocuklarımızın ‘yüce gönüllülerin’ yardımlarına muhtaç edilmemesi devletin asli görevlerindendir” dedi.

Okul bahçelerinde dağıtılan bedava çorbaların yoksulluğa çare olmadığını vurgulayan Özçelik, “Asıl amacımız hiçbir çocuğun okula aç gelmemesini sağlayacak sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması yönünde mevcut iktidarı zorlamaktır. Ülkü Ocakları’nın, Milli Eğitim ile herhangi bir protokolü var mıdır?”