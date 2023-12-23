Üniversitede okul kulüplerinin kullanamadığı salon, Ülkü Ocakları'na açıldı

İstanbul Üniveristesi'nde pek çok öğrenci kulübünün amfi kullanamadığı ancak Ülkü Ocakları'nın konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği belirtildi.

Güncel 23.12.2023 12:05 Giriş: 23.12.2023 12:05

Güncelleme: 23.12.2023 12:22 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: @gazetebeyazit/Twitter (X)