Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üniversitede okul kulüplerinin kullanamadığı salon, Ülkü Ocakları'na açıldı

İstanbul Üniveristesi'nde pek çok öğrenci kulübünün amfi kullanamadığı ancak Ülkü Ocakları'nın konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği belirtildi.

Güncel
  • 23.12.2023 12:05
  • Giriş: 23.12.2023 12:05
  • Güncelleme: 23.12.2023 12:22
Kaynak: Haber Merkezi
Üniversitede okul kulüplerinin kullanamadığı salon, Ülkü Ocakları'na açıldı
Fotoğraf: @gazetebeyazit/Twitter (X)

İstanbul Üniversitesi'nde okul kulüplerinin amfi bulmakta zorlanmasına rağmen Ülkü Ocakları'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği ortaya çıktı.

Beyazıt Gazetesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta konferans salonunda bir grubun oturduğu, kürsüde konuşan kişinin yanındaki ekranlarda ise 'İstanbul Üniversitesi Ülkücüleri Devir-Teslim Töreni' yazdığı görüldü.

Duruma tepki gösteren Beyazıt Gazetesi'nin hesabından paylaşılan mesajda İstanbul Üniversitesi yönetimi etiketlenerek, "İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor?" diye soruldu.

İstanbul Üniversitesinde öğrencilere yılbaşı ağacı saldırısı
Rektör, hizmetinden memnun kalmadığı oteli üniversitenin sitesinden şikayet etti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 