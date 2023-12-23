Üniversitede okul kulüplerinin kullanamadığı salon, Ülkü Ocakları'na açıldı
İstanbul Üniveristesi'nde pek çok öğrenci kulübünün amfi kullanamadığı ancak Ülkü Ocakları'nın konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği belirtildi.
İstanbul Üniversitesi'nde okul kulüplerinin amfi bulmakta zorlanmasına rağmen Ülkü Ocakları'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki konferans salonunda 'devir-teslim töreni' düzenlediği ortaya çıktı.
Beyazıt Gazetesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta konferans salonunda bir grubun oturduğu, kürsüde konuşan kişinin yanındaki ekranlarda ise 'İstanbul Üniversitesi Ülkücüleri Devir-Teslim Töreni' yazdığı görüldü.
İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor? @istanbuledutr— Beyazıt Gazetesi (@gazetebeyazit) December 22, 2023
Birçok okul kulübü amfi kullanmakta sorun yaşarken Ülkü Ocakları isimli grup, yöneticilerinin devir teslim törenini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. pic.twitter.com/tO2cPXjoB2
Duruma tepki gösteren Beyazıt Gazetesi'nin hesabından paylaşılan mesajda İstanbul Üniversitesi yönetimi etiketlenerek, "İstanbul Üniversitesi, amfilerini kime peşkeş çekiyor?" diye soruldu.