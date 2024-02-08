Uludağ’ın fiyatı Resmi Gazete’de

Bir kısmı Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilen milli parkın talan fiyatlandırması Resmi Gazete’de yayımlandı. Bursa Su Kolektifi’nde Gökbayrak, “Uludağ’ın, ucube bir sistemle talana açıldığının resmidir.” dedi.

Gökay BAŞCAN

Bursa Milli Parkı’nı talana açacak fiyat listesi açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilen 2 milyon 150 bin metrekarelik alanda yapılacak her türlü faaliyete ödenecek ücret belirlendi. Böylece, korunması gereken bölgede Uludağ Alan Başkanlığı’na ücretini veren istediğini yapabilecek. Bursa Su Kolektifi’nden Caner Gökbayrak, “Alan başkanlığı ucube bir sistem. Uludağ’ın gerçek anlamda talana açıldığının resmidir” bu dedi.

32 tür Uludağ endemiği, 169 tür Türkiye endemiği bitki çeşidini korumak için 1961 yılında Uludağ Milli Parkı ilan edilen alanın büyüklüğü 13 bin hektar. Yapılaşmanın yoğun olduğu 2 bin hektarlık alan önce milli park sınırlarından çıkartıldı, daha sonra tüm itirazlara rağmen kurulan Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi. Başta Bursalılar olmak üzere yağma ve talanın önünü açan kararlara karşı bir dizi eylem yaptı.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bölgedeki faaliyetlere ilişkin fiyatlandırma belli oldu. Projelerin değerlendirmesi için ilk başta 2 bin 377 TL ödenecek. Daha sonra yeni ya da ilave yapılaşma için metrekare ücreti 40 TL olarak belirlendi. İnşaat faaliyeti, ruhsatı, yapı kullanım izni, kazı izni, sondaj, su kuyusu açma gibi faaliyetler için başvuru başına 6 bin 388 TL ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan Uludağ Alan Başkanlığı sınırları içerisinde kalan bölgede yapılan ticari fotoğraf ve video çekimlerinin de ücreti belirlendi. Fotoğraf ve video çekimi için günlük 14 bin 270 TL ödenmesi gerekiyor.

HER ŞEY SERMAYE İÇİN

Son kararı değerlendiren Bursa Su Kolektifi’nden Caner Gökbayrak, “Alan başkanlığının kurulma nedeni, kendi istedikleri gibi sermayeye hareket alanı yaratmak ve yasal zorunluluklardan, doğayı koruma ilkelerinden uzaklaştırmak. Milli parklar kanunu, çok güçlü bir kanundur. Erdoğan’ın buraya bir Davos yapma sözü vardı. Onun üzerinden hareket edilerek, çok sayıda proje yürütüldü ama aslında davalar açılarak birçoğu engellendi” dedi.

“Devleti şirket gibi yönetiyorlar” diyen Gökbayrak, “Bu alan başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ve birçok kanunun üstündedir. Örneğin Kapadokya Alan Başkanlığı Sayıştay’dan muaftır. Uludağ’da muaf mı bilmiyoruz, bir sonraki Sayıştay raporunda göreceğiz onu. Uludağ Milli Parkı Kanunu’nun içinde şöyle bir madde var, Cumhurbaşkanlığı istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin sınırlarını arttırma veya değiştirme yetkisine sahiptir. Kanunlarda genelde bir sınır vardır, burada bir sınır yok. Böylesine sakat, böylesine abes, ucube ve kamunun denetiminden uzak bir sistem yaratıldı” ifadelerini kullandı.

TALANIN FİYAT LİSTESİ

Uludağ’ın şirketlere teslim edilmeye çalışıldığını belirten Gökbayrak, “Milli parklar tarihi veya doğal fark etmeksizin gelecek nesillere aktarılmak için yaratılmış bir niteliktir. Bunu ortadan kaldıran bir yapı duruyor şu anda. Son liste de Uludağ’ın talana açıldığının listesidir” diye konuştu.

Gökbayrak son olarak, iktidarın Uludağ’ı talan etmek için yerel seçimleri bekleyeceğini ifade etti.