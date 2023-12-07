Ulusal Takım'dan büyük başarı geldi

Spor Servisi

UEFA Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen Türkiye Ulusal Kadın Futbol Takımı, organizasyondaki performansıyla büyük bir başarıya imza attı. Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden kırmızı-beyazlı takım, çıktığı 6 maçı da kazandı. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki rakiplerinden Gürcistan'ı 3-0 ve 2-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti. Topladığı 18 puanla zirvede yer alan ulusal takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 51 takım arasında gol yemeyen tek ekip oldu.

UEFA Uluslar C Ligi'nde yer alan 19 takım arasında gruptaki tüm maçlarını kazanan tek ekip olan Ulusal Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan 51 takım arasında ise grupta oynadığı tüm maçlarını kazanan iki ekipten biri oldu. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde yer alan 51 ekip arasında en çok gol atan 6. takım oldu. Türkiye İspanya (23), İsrail (21), İrlanda (20), Finlandiya (18) ve Letonya'nın (17) ardından 16 golle en golcü 6'ncı takım olmayı başardı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi'nde yaptığı maçlarda en golcü ismi, Birgül Sadıkoğlu oldu. Birgül, ay-yıldızlıların attığı 16 golün 5'ini kaydetti.