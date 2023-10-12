Ulusal Takım zorlu Hırvatistan sınavında

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında bugün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan’ın Osijek kentindeki Opus Arena’da 21.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak.

Grupta 5 maçı geride bırakan kırmızı-beyazlılar Stefan Kuntz yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplamış, Alman teknik adamla Japonya ile oynanan hazırlık maçının ardından bağlar kopmuştu. Kuntz’un yerine ise daha önce Türkiye’de Adana Demirspor’u çalıştıran Vincenzo Montella göreve getirilmişti. D Grubu’nda bir maçı eksik Hırvatistan ile 10’ar puanla liderliği paylaşan Türkiye averajla Hırvatlar’ın gerisinde bulunuyor. Grupta 7’şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3’üncü ve 4’üncü sırada yer alıyor.