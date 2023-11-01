Uluslararası Af Örgütü: "Sosyal medyada Filistin sansürü var"

Uluslararası Af Örgütü, Filistinlilerin ve Filistinlilerin haklarını savunanların sosyal medya paylaşımlarına sansür getirildiğine dair bildirimler aldıklarını açıkladı.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) sosyal medyada Filistinlilerin haklarını savunan sosyal medya paylaşımlarına sansür uygulandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Filistinliler ve Filistin haklarını savunanlar tarafından paylaşılan içeriklerin, sosyal medya platformları tarafından potansiyel olarak ayrımcı içerik denetimine tabi tutulduğuna dair endişe verici bildirimler bulunmaktadır” denildi.

GÖLGE YASAKLAMA

Örgüt, açıklamasında ayrıca “Filistin haklarını savunanların içeriklerinin 'gölge yasaklama' olarak bilinen kısmi engelleme ve kaldırma bildirimlerinden endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.