Uluslararası Af Örgütü, Türkiye çalışanlarının üçte birini işten çıkardı

Bir ay önce toplu iş sözleşmesi sırasında masadan kalkan Uluslararası Af Örgütü, 24 Türkiye çalışanından 8'ini işten çıkardı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 7 Haziran'da DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’yla oturduğu toplu iş sözleşmesi (TİS) masasından kalkmıştı. Örgüt iki ay sonra bugün 24 çalışanından 8'ini işten çıkardı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Uluslararası Af Örgütü, Sosyal-İş Sendikası ile yaptığı görüşmeler sonrasında 7 Haziran'da 'bütçe yetersizliği' gerekçesiyle masadan kalktı. Sosyal-İş Sendikası'nın bu süreçteki görüşme taleplerine de olumlu yanıt vermeyen Af Örgütü, bugün 'küçülme' gerekçesiyle departman yöneticilerinin tümünü işten çıkardı.

BİR KISMI YILLIK İZİNDEYKEN ÖĞRENDİ

Sekiz kişiden oluşan kampanya ekibi ise üç kişiye düşürüldü. Buna göre Af Örgütü, 24 çalışanından 8'ini çıkardı. Çalışanların bir kısmı yıllık izindeyken işten çıkarıldığını öğrendi.

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Celal Uyar, üyelerle görüşeceklerini durumu değerlendireceklerini söyledi. 7 Haziran'da yapılan görüşmelerde bir müzakere süreci işletilmediğini belirten Uyar, ''Demek ki işçi çıkarmanın ön hazırlığıydı'' ifadelerini kullandı.