Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mersin'de, Interpol tarafından G-42 tehdit koduyla aranan uyuşturucu baronu Zafer Ramadan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan gözaltına alındı.