Umduğunu bulamadı

Haber Merkezi

14 Mayıs 2023'teki genel seçimde alınan yenilginin faturasını CHP'ye keserek Millet İttifakından sert tepkilerle ayrılan İyi Parti, 2019 yerel seçimlerinde ittifak sayesinde bazı belediyeleri kazanmıştı. 2019'da ülke genelinde yüzde 7.4 oranıyla 3 milyon 459 bin oy alan İyi Parti, 19 ilçe ve 6 belde belediyesini elde etmişti.

14 Mayıs genel seçimlerine de Millet İttifakı çatısı altında giren İyi Parti, 5 milyon 275 bin 448 oy alan İyi Parti parlamentoya 44 milletvekili gönderdi. Ancak ittifaktan ayrılma tartışmalarında 6 milletvekilini kaybetti.

İYi Parti'nin kazanabildiği tek il belediyesi Nevşehir oldu. Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ise Meral Akşener'i istifaya davet etti.