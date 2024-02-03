Ümit Özat, hangi İBB başkan adayına oy vereceğini açıkladı

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, İBB seçimlerinde Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından ve teknik direktör Ümit Özat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Katıldığı bir programda konunun açılması üzerine konuşan Özat, "Bir oyum var o da Azmi Başkan'a İstanbul'da" dedi.

Ümit Özat'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Adaşım Ümit Özat. Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın" dedi.