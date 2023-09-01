Ümit Özdağ'dan 'gizli protokol' açıklaması: Konuştuğumuz bakanlıklardan biri de Kültür ve Turizm'di

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde iki bakanlık için daha konuştuklarını ancak bunları yazılı metne aktarmadıklarını söyledi. Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de konuştuk ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık" dedi. Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın da dahil olduğu 3 bakanlık konusunda anlaşıldığı açıklanmış ancak bunlarla ilgili bilgi verilmemişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakata dair yeni açıklamalar yaptı.

Özdağ daha önce “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için de konuşulduğunu ancak bunlar konusunda bir yazılı metin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, HaberTürk canlı yayınında Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını kabul etmiş, Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' açıklamalarını yalanlamamıştı. CHP lideri, protokolün içeriği hakkında konuşmamayı tercih etmiş ve bu meselenin iki ismin arasında kalmasına yönelik karar aldıklarını kaydetmişti.