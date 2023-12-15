Ümit Özdağ: HÜDAPAR’a randevu veren İYİ Parti'nin bize de randevu vereceğini tahmin ediyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşık 2 hafta önce yaptığı randevu talebine İYİ Parti'den hâlâ yanıt gelmediğini belirterek "HÜDAPAR’a randevu veren İyi Parti Genel Merkezi’nin Zafer Partisi’ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek için yaptığı başvuruya hâlâ yanıt gelmediğini söyledi.

Samsun'da konuşan Özdağ, iki partinin olası işbirliğinin yüzde 20'lik bir potansiyeli temsil ettiğini belirtirken seçmen nezdinde bu teklifin olumlu karşılandığını ifade etti.

Özdağ, "HÜDAPAR’a randevu veren İyi Parti Genel Merkezi’nin Zafer Partisi’ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"SEÇMEN TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI"

Özdağ'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Zafer Partisi olarak yerel seçimlere giderken İYİ Parti’ye bir çağrı yaptık. Bu çağrıda üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez içine alarak seçimde bir işbirliği gerçekleştirelim dedik. Böyle bir işbirliğinin yüzde 20’lik bir potansiyeli temsil ettiğini, Türk milletini iki kutup arasında ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bundan dolayı bu teklifimiz seçmen zemininde büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de Sayın Akşener’i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamadım.

Biz, Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu işbirliği çağrısına en kısa zamanda artık İYİ Parti’den de cevap beklemenin hakkımız olduğunu aynı zamanda Atatürkçü vatansever seçmenin de hakkı olduğunu düşünüyoruz. HÜDAPAR’a randevu veren İYİ Parti Genel Merkezi’nin Zafer Partisi’ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz."

İYİ Parti Genel Başkanı, Mart 2021'de HÜDAPAR'ın o zamanki genel başkanı İshak Sağlam ile görüşmüştü.