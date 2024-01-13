Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayının Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayını duyurdu.

31 Mart'ta Zafer Partisi adına İstanbul için yarışacak aday, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

Özdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor.

AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin, Şeyh Said’in, Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

Büyük İstanbul depremi en büyük risk bu şehir için. 7 ve üzeri deprem olma ihtimali yüzde 65.

'ÇOK FARKLI OLMAYAN İKİ ZİHNİYETE MAHKUM DEĞİLİZ'

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. İki zihniyet de İstanbul'un değil müttehitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar.

Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu'nun, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.İstanbul adayımız Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'dur."