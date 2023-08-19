Ümit Özdağ ve Cübbeli Ahmet arasında 'cennet' tartışması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Ümit Özdağ arasında sosyal medya üzerinden 'cennet' tartışması yaşandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet ile Zafer Partisi Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden tartıştı.

Cübbeli Ahmet'in "Fakir 500 sene evvel cennete giriyor, zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş, ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?" dediği videoyu alıntılayan Özdağ, şunları yazdı:

"Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?"

Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Birde sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler? ⁦@zaferpartisi⁩ pic.twitter.com/OBXAAFl9Uw — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 18, 2023

Cübbeli Ahmet ise malvarlığı hakkında bilgi verdikten sonra Özdağ'a şunları söyledi:

al varlığı beyanının ardından Özdağ'a "Mossad" ve "derin devlet" üzerinden cevap veren Cübbeli Ahmet, şöyle yazdı:

"Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir. Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!"