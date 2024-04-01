Ümit Özlale'den seçim mesajı: Muhalefetin başarısı ülkemiz adına sevindirici

İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili mesaj yayımladı. Muhalefetin başarısının ülkenin geleceği adına umut verici olduğunu vurgulayan Özlale, istifaya davet edilen partisinin genel başkanı Meral Akşener'e de sahip çıktı.

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Muhalefetin 2019 seçimlerine oranla daha fazla il ve ilçede başarı kazanması ülkemiz adına sevindiricidir" diyen Özlale, partinin genel başkanı Meral Akşener'e 'istifa' çağrısı yapılmasına da tepki gösterdi.

"Unutmamak gerekir ki bugün jet hızıyla istifaya davet edilen Genel Başkanımız, bir çok değerli insanı siyasete kazandırmak için en çok çabalayan liderdi" diyen Özlale'nin açıklamaları şöyle:

İlk önce bu yerel seçimlerden galibiyetle çıkan partileri ve adayları canı gönülden kutluyorum. Muhalefetin 2019 seçimlerine oranla daha fazla il ve ilçede başarı kazanması ülkemiz adına sevindiricidir.



Şu an İzmir’de bu satırları yazarken, onlarca arkadaşım da oylarımıza sahip… — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) March 31, 2024

Ümit Özlale, kesin olmayan sonuçlara göre İzmir'de yüzde 3,31 oy ile en çok oy alan dördüncü aday oldu.