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Ümraniye'de 3 kadını katleden Suat Güney yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dün, birlikte yaşadığı 'imam nikahlı' Yasemin Ü. ile 31 ve 30 yaşlarındaki kızlarını silahla vurarak katleden Suat Güney isimli erkek yakalandı. Suat Güney'in emniyetteki ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Güncel
  • 24.02.2024 12:12
  • Giriş: 24.02.2024 12:12
  • Güncelleme: 24.02.2024 12:33
Ümraniye'de 3 kadını katleden Suat Güney yakalandı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da 'imam nikahı' ile evli olduğu Yasemin Ü. ve 2 kızını silahla öldüren erkek yakalandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, Suat Güney isimli erkek, birlikte yaşadığı 'imam nikahı' ile evli olduğu Yasemin Ü. ile kızları Zeliha Güney (31) ve Mine Güney (30) silahla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede Yasemin Ü. ve 2 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

"AİLEVİ NEDENLER"

Olayın ardından evden kaçan Suat Güney ise bugün Kartal'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Ümraniyede 3 kadın Suat Güney isimli erkek tarafından katledildi
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