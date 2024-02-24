Ümraniye'de 3 kadını katleden Suat Güney yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dün, birlikte yaşadığı 'imam nikahlı' Yasemin Ü. ile 31 ve 30 yaşlarındaki kızlarını silahla vurarak katleden Suat Güney isimli erkek yakalandı. Suat Güney'in emniyetteki ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da 'imam nikahı' ile evli olduğu Yasemin Ü. ve 2 kızını silahla öldüren erkek yakalandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, Suat Güney isimli erkek, birlikte yaşadığı 'imam nikahı' ile evli olduğu Yasemin Ü. ile kızları Zeliha Güney (31) ve Mine Güney (30) silahla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede Yasemin Ü. ve 2 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

"AİLEVİ NEDENLER"

Olayın ardından evden kaçan Suat Güney ise bugün Kartal'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.