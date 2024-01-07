Ümraniye'de kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

İstanbul Ümraniye'de bir kişi, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla boğazından yaraladı.

İstanbul Ümraniye'de bir erkek, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla boğazından yaraladı.

Sütçü İmam Caddesi'nde F.D. adlı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen K.Ç'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

F.D. boğazından yaralanırken, K.Ç. çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yaralı halde yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen K.Ç'nin de götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.