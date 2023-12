Umudu büyüteceğiz

BirGün’ün 20. yıl etkinliği kapsamında "Türkiye’de medya ve özgürlükler" konulu panel düzenlendi. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın “Baskı ve cezalara inat BirGün, korkmadan yoluna devam edecek” dedi.

BirGün / EGE

Emeğin, özgürlüğün, kardeşliğin sesi olan gazetemiz BirGün’ün “20. yıl etkinliği” Balıkesir Burhaniye’de önceki gün gerçekleşti. Yirminci yılını kutlamaya hazırlanan BirGün için düzenlenen buluşmanın ilk etkinliği Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Aydın, Yayın Koordinatörümüz İbrahim Varlı ve birgun.net’in koordinatörü Uğur Koç’un katıldığı “Türkiye’de medya ve özgürlükler” paneli oldu.

BirGün BİR KUTUP YILDIZIDIR

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezi’ndeki panelde söz alan İbrahim Aydın, BirGün’ün 50 yıllık bir devrimci siyasal birikimin ürünü olduğunu belirterek, gazetenin önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi. Kolektif bir iradeyle kurulan gazetenin emeğin, ezilenlerin, eşitliğin, barış ve kardeşliğin sesi olduğunu ifade eden Aydın, tüm baskı, saldırı ve cezalara inat BirGün’ün korkmadan, yılmadan yoluna devam edeceğini vurguladı. Aydın, BirGün Medya’nın çeşitlenerek gücüne güç katacağını, özellikle dijital ve TV alanlarında atılımlar yapacağını, bunun için çalışmaların da başladığını kaydetti.

Ardından söz alan Genel Yayın Koordinatörümüz İbrahim Varlı ise BirGün’ün bir başarı öyküsü olduğunu söyledi. Genç ve dinamik bir kadro tarafından çıkarılan gazetenin her gün gündem yaratan haberlere imza attığını kaydeden Varlı, BirGün’ün Türkiye mücadele tarihinde kendi cephesinde bir kutup yıldızı olduğunu belirtti. Varlı, 12 Eylül referandumundan Anayasa değişikliğine, başkanlık rejiminden Arap Baharı’na içeride dışarıda yakın dönemdeki tüm siyasal/toplumsal kırılma anlarında tarihe not düşülecek doğru/haklı tavırlar aldığını, toplumsal/siyasal savrulmalara karşı önemli bir bariyer olduğunu söyledi. Varlı, sözlerini gücünü okuyucusundan alan, patronsuz ama sahipsiz olmayan BirGün’ün yeni dönemde de tarihsel misyonunu yerine getireceğini; yön veren, siyasi hat belirleyen konumda olmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.

Panelin moderatörlüğünü de yapan birgun.net koordinatörü Uğur Koç ise BirGün’ün dijital alanda da büyük bir atılım içerisinde olduğunu vurgulayarak, bu alana özel önem gösterdiklerini belirtti. BirGün internet sitesinin ülke genelinde en çok ziyaret edilen sitelerden olduğunu ifade eden Koç, doğru, güvenilir haberlerin adresi olmaya devam edeceklerini söyledi. Okurlardan gelen önerileri, eleştirileri dikkatle not ettiklerini, okuyucudan beslendiklerini ifade eden Koç, her alanda referans olmayı sürdüreceklerini belirten Koç, şöyle devam etti: “Sitedeki haber içerik çeşitliliğini artıracağız. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz. Sadece siyasi ve toplumsal haberlerde adres olmayacağız, yapacağımız yeniliklerle pek çok alanda kendi perspektifinizde alternatifler üreteceğiz. Spordan bilime kadar her alanda yeni içerikler planlıyoruz.”

HEP BİR AĞIZDAN EZGİLER

Panelin ardından Ören Konak Otel’de düzenlenen 20. yıl yemeğinde ise Erdal Güney dinletisi katılımcıları coşturdu. Sevilen parçalarını seslendiren Erdal Güney’e yemeğe katılan yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken yeni yıldönümlerinde daha kalabalık olarak buluşmanın sözü verildi. Güney de BirGün’ün önemine vurgu yaptı.