Umut Uslusoy'un çocukluğuna yazdığı şarkı: Setbaşı

Müzik prodüktörü ve ses tasarımcısı Umut Uslusoy'un, kendi ismiyle yayınladığı Türkçe sözlü elektronik müzik albümü 'Bir' in ilk parçası ‘Setbaşı’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Umut Uslusoy'un üzerinde 3 senedir çalıştığı albümünün ilk çalışması ‘Setbaşı’, Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıktı.

‘Bir’ albümünde yer alan tüm şarkılarda söz, müzik, kayıt, aranje, ses tasarımı, prodüksiyon, mix mastering tamamı sanatçıya ait.

“Bu topraklardan çıkıp, müziğin evrensel boyutlarına ulaşmayı başarabilmiş İlhan İrem, Erkin Koray ve Harun Kolçak hem sanatları, hem hayat felsefeleri, hem de bu dünya ve ötesine dair ortaya koydukları vizyon ile tutunmaya çalıştığım kökler, öykündüğüm kişilikler olmuştur” ifadelerini kullanan Uslusoy, albümünü ise şu sözlerle anlattı:

“Buda’nın ‘Benim öğretim, güneşi gösteren bir parmaktır. Parmağıma bakmayın.’ dediği gibi ben de, hepimizin farklı noktalarında ama kesinlikle aynı yolda olduğumuz bu yolculukta güneşi göstermeye çalışan bir parmak olmaya gayret gösterdim. İtiraf etmek isterim ki; benim gibi içine kapanık sayabileceğimiz bir kişi için bu denli içini açmak ve dökmek beni son derece çıplak ve bir şekilde savunmasız hissettiren bir dışavurum oldu.”

Umut Uslusoy'un, 'Mutus' sahne adıyla daha çok elektronik dans müziği türlerinde prodüksiyonlar yapıyor. Hâlihazırda yurtdışı plak şirketlerinden yayınlanmış 6 adet Ep'i bulunmakta. Son olarak, Temmuz ayında Electric Eden Records'ta ‘Revelation’ adlı parçasıyla yer aldı.

Canlı performanslarında grubu 'Umut Uslusoy Band' ile bu 3 gruptan şarkılara da yer verirken, albümün genel soundu çoğunlukla bu 3 grubun kesişim kümesi.Türkiye’de ve yurtdışında pek çok festivalde performanslar gerçekleştirip, farklı müzik türlerinde eserler veren Fuat Güney, Gökçe Bölükbaşı ve Taylan Sulaoğlu ile canlı performanslarını gerçekleştirdiği grubu “Umut Uslusoy Band” ise sanatçının kendi tabiriyle bir Süper Grup.