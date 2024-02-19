Umutlar tükeniyor, halk tedirgin: ‘11 yıldır yediğimiz içtiğimiz zehir’

Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan felakette göçük altında kalan 9 işçiye 6 gündür ulaşılamadı. Çalışmalar sırasında zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, bölge halkı siyanür tedirginliği nedeniyle su dahi içemediğini söyledi.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni felaketinde göçük altında kalan 9 işçiden hâlâ haber yok. Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ederken, zaman zaman bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı görüldü. İşçilerden 6’sının dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3’ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmaların bu bölgelerde yoğunlaştırıldığı kaydedildi. Devasa toprak yığınının altında kalan işçilerin yakınları da gözyaşları içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Madenin yakınında yaşayan köylüler ise “siyanür tedirginliği” yaşadıklarını belirterek, olası sızıntı nedeniyle içme sularını dahi kullanamadıklarını kaydetti.

13 Şubat salı günü saat 14.28 sıralarında Kanadalı SSR Mining ve Çalık Holding’e ait Lidya Madencilik’n ortaklığında kurulan Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’ndeki kazı alanından toplanan yığınının heyelana dönüşmesi sonucu oluşan felakette 6’ncı gün geride kaldı. Sömürge tipi madenciliğin ülkede yer açtığı tahribat, arkada gözü yaşlı aileler ile ciddi ekolojik kıyım bıraktı. Toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede henüz hiçbir işçiye ulaşılamaması ailelerin umutlarını da tüketmeye başladı. Yaklaşık 210 bin metrekarelik alanda 8 bölüme ayırarak termal ve manyetik dronlar ile yapılan çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

TOPRAK KAYMALARI

Ekiplerin çalışmaları sırasında heyelanın olduğu bölgede bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alanda 35 milyon metreküplük toprak kütlesi oludğunu belirterek "Toprağın kaydığı zamanda dere dediğimiz alana 5 milyon metreküplük alana yeni bir kütle vadiye geldi. Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği ortamda planımız şu, hedef alanda toprağı geçici depolama alını olarak güvenli ortama tahliye ediyoruz." diye konuştu.

SİVAS’TA DURDURULDULAR

Maden yerinde inceleme yapmak için İstanbul’dan yola çıkan ekoloji ve emek örgütleri Sivas il sınırında valilik yasağı olduğu gerekçesiyle durduruldu. Yaşam savunucuları yasak kararı olmayan Malatya’dan Erzincan’a geçmeye çalıştı. Ancak buna da izin verilmedi. Erzincan’a giremeyen yaşam savunucuları Tokat’ın Reşadiye ilçesinde basın açıklaması düzenleyerek yasağı protesto etti.

Erzincan’a girmelerine izin verilmeyen ekoloji örgütleri Tokat’ta açıklama yaptı.

(Fotoğraf: X / Munzur Çevre Derneği)

1 MİLYAR 260 MİLYON TL CEZA

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2023’te maden ruhsat sahalarında gerçekleştirdiği 8 bin 828 denetim sonucu toplam 1 milyar 260 milyon lira idari para cezası uyguladığı belirtildi. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı verildi.