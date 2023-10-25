UNICEF: Gazze'de 2 bin 360 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 19. güne girerken, ölü ve yaralı sayısındaki bilanço da ağırlaşıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF'ten Çarşamba sabahı yapılan açıklamada 5 bin 364 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Verilere ilişkin kaynak belirtmeyen UNICEF, bölgeden gelen haberlere atıfta bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, "Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, kaçırılması, hastane ve okullara yapılan saldırılar, insani yardım erişiminin engellenmesi çocuk haklarının ağır bir şekilde ihlal edilmesidir" dedi.

"Amansız saldırılar" ifadesine yer verilen açıklamada UNICEF tarafları ateşkese çağırarak, insani erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

UNICEF açıklamasında 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun önemli bir kısmının akut su sıkıntısı çektiğini, bu durumun özellikle çocuklar için ciddi sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktardı.