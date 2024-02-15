Üniversite hastanesinde zorunlu bağış alınıyor

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi Eşbaşkanı Ferhat Demir, Harran Üniversitesi Hastanesi’nde hasta yakınlarından "zorunlu bağış" adı altında ücret alındığına dair şikâyet aldıklarını aktardı.

MA’nın haberine göre, Hastalardan “bağış” adı altında ücret alınmasının suç olduğunu vurgulayan Demir, sağlık çalışanlarının da bu suça dahil edildiğini söyledi. Bağışın kişilerin kendi iradesiyle bir kuruma yaptığı ekonomik katkı olduğunu söyleyen Demir, "Ancak burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda hastalardan birçok şikayet alıyoruz. Hastalar, bağış denilen ücretin yatırılmaması durumunda hastanın ameliyat edilmeyeceği, sağlık hizmeti alamayacağı söyleniyor” dedi.