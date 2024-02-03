Üniversite hayaline yüzde 156 zam

ÖSYM 2024 yılı YKS ücretlerine astronomik zam yaptı. Başvuru ücretleri yapılan yüzde 156 zam ile 295 TL olarak belirlendi. 3 oturuma girecek olan öğrenciler, “Sosyal devlet dedikleri kâğıdı, kalemi bize mi fatura ediyor?” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitime erişimde güçlük yaşarken merkezi sınav başvuru ücretlerine yapılan zam, iktidarın öğrencilere yönelik acımasız tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Toplam 4 milyona yakın öğrencinin başvurması beklenen YKS 2024’ün başvuru ücretlerine 2023 yılına oranla yüzde 156’lık zam yapıldı. Aileler ve öğrenciler, “Bu ücretleri belirleyenlerde hiç mi insaf yok?” tepkisini gösterdi.

YKS başvuruları 1 Şubat’ta başladı. Başvuruların 26 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği bildirildi. YKS başvuru ücretlerine yapılan zam ise öğrencilerin ve ailelerinin tepkisine yol açtı.

BAŞVURU ÜCRETİNE FAHİŞ ZAM

2023 yılında YKS’de oturum başına 115 TL olan başvuru ücreti, 2024 yılında 295 TL olarak belirlendi. TYT, AYT ve dil olmak üzere toplam üç oturumdan oluşan sınavın üç oturumuna da katılmak isteyen öğrencilerden 885 TL başvuru ücreti yatırmaları talep edildi. Aileler, “Bin bir güçlükle liseden mezun ettiğimiz çocuklarımızın hayalleri için bu ücretleri yatıracağız ancak fahiş zamdan sorumlu olanlara öfkeliyiz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

MASRAFLAR BİZE Mİ FATURA EDİLİYOR?

BirGün’e konuşan öğrenci Yiğit Özalp, yüksek başvuru ücretine tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Ailemi üzmemek için okula çoğu zaman cebimde tek kuruş olmadan gitmek zorunda kalan ben, YKS başvuru ücretini ailemden nasıl isteyeceğimi düşünüyorum. Sınava çalışmam gereken dakikalarda, ‘Acaba babamı zor durumda bırakır mıyım?’ diye düşünmek zorunda kalıyorum. Sosyal devlet deniyor. Sosyal devlet, kağıdın kalemin masrafını bize mi fatura ediyor? Sınava girmek zorundayım, bir şekilde o parayı yatıracağız ama bize bunları yaşatanların kim olduğunu asla unutmayacağız.”

MİLYARLARCA LİRALIK GELİR

YKS başvuru ücretlerine yapılan fahiş zammın ardından gözler, ÖSYM’nin sınavlardan elde ettiği gelirlere çevrildi.

2028 yılında 528 milyon 32 bin TL olan ÖSYM’nin geliri, 2019-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 546 milyon TL

• 2020: 860,5 milyon TL

• 2021: 767,6 milyon TL

• 2022: 1,5 milyar TL

• 2023: 2,7 milyar TL