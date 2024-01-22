Üniversiteler seçiliyor: Yeni kara para pazarı "h@cklink"

SEO eğitmeni Göktuğ Derin, üniversiteler başta olmak üzere ''edu'' uzantısı içeren ve Google için 'güvenilir' durumda olan internet sitelerine verilen yasa dışı linkleri ve oluşturulan "kara para" pazarını yazdı. Güvenilir kurumların sitelerinde yer alan yasa dışı link sitelerinin ciddi bir pazar oluşturduğu uyarısında bulunan Derin, üniversitelere ait sitelerde bu linklere sık sık rastlandığını, yapılan işleme de "h@cklink" adının verildiğini kaydetti.

SEO eğitmeni Göktuğ Derin, kara para alarak üniversitelerin ve birçok kurumun sitelerine illegal sitelerin linklerinin yerleştirildiğini, yerleştirilen linkler sayesinde de Google'da ilgili arama için 'otoriter' duurmda olan bir sitenin, Google'a yasa dışı site için 'kefil' olduğunu yazdı.

Derin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteler gibi birçok kurumun, yasa dışı siteler için nasıl "güvenilir" mesajı verdiğini anlattı.

Yerleştirilen linkler sayesinde, söz konusu yasa dışı sitenin Google'a ''Ben bu siteye güveniyorum, sen de güven" mesajı verdiğini kaydeden Derin, yapılan işleme "h@cklink" adının verildiğini ve uzantısı ''edu'' içeren sitelerin bu işlem için kullanıldığını belirtti.

Google'ın güven faktörünü karşılayan ''edu'' uzantılı siteler daha çok üniversitelere ait web sayfalarının kullanıldığını ifade eden Derin, "Bahs ve esc sektörünün gözdeleri arasında olan h@cklink için maalesef ülkemizde ciddi bir pazar oluşmuş durumda" ifadesini kullandı.

Derin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öncelikle bunu yapmalarının sebebine değinelim, sonra detaylara geçeriz. Yerleştirilen linkler sayesinde Google'da ''Denizli'' kelimesinde otoriter olan Denizlispor'un sitesi, ''denizli es...'' araması için ilgili yasa dışı siteye kefil oluyor. Yani Denizlispor'un sitesi Google'a ''Ben bu siteye güveniyorum, sen de güven!'' diyor. Dolayısıyla yasa dışı site ''denizli es...'' aramasında diğer rakiplerine göre daha önde çıkıyor. Yapılan işleme h@cklink deniyor. Çoğu zaman web sitelerinin ele geçirilip, gizlice link yerleştirilmesiyle oluyor. Ancak bu linklerin varlığı için, sitenin h@cklenmesi şart değil. Birçok üniversitenin sitesinde tespit edip, mail atmamıza rağmen hiçbir dönüş alamamamızın sebebi, siteyle ilgilenen kişilerin illegal bağlantılarından başka birşey değil. Peki neden üniversiteler? Dediğinizi duyar gibiyim, sitelerinin domain uzantısı ''edu'' içerdiği için. Edu domainler Google'ın güven faktörünü karşılıyor. Bu sitelerden alınan linkler daha verimli oluyor. Bahs ve esc sektörünün gözdeleri arasında olan h@cklink için maalesef ülkemizde ciddi bir pazar oluşmuş durumda."