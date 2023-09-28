Üniversitelerde yemek zamları geri alınmalıdır

Ekonomi Servisi

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’e varan oranlarda zam yapılmasına öğrenci ve sendikaların ardından Gıda Mühendisleri Odası’da tepki gösterdi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Üniversitelerin yemekten kar elde etmemeleri lazım. Birçoğu zaten özelleştirilmiş durumda. Barınma ciddi anlamda zamlandı. Üniversitelerin yemeği beslenmeyi kar elde edebilecek bir şey olarak düşünmeyip derhal bu zamları geri almaları, öğrencilerin minimum maliyetle sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlamaları gerekiyor” dedi.