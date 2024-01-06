Üniversiteye ebeveyn banyolu hizmet binası: Rektör villa inşa ettiriyor

Rektör Turgay Uzun’un, Osmaniye Üniversitesi yerleşkesi içinde, Amanos dağlarının eteklerine 7,2 milyon TL’ye villa inşa ettirdiği ortaya çıktı. Villa, “Rektörlük özel hizmet binası” adı altında gizlenerek inşa ediliyor.

İsmail ARI

Uzun süredir torpil ve yolsuzluk iddiaları ile anılan akademide de her geçen gün bir yeni skandal patlak veriyor. Skandalın son adresi ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) oldu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’un, üniversite yerleşkesi içinde kendisi için bir villa inşa ettirdiği ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, üniversite yönetimi 23 Ağustos 2023 tarihinde, “OKÜ Rektörlük Özel Hizmet Binası İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Ardından ihalenin 7 milyon 200 bin TL bedelle “2RA Mühendislik Mimarlık Şirketi’ne” verildiği ve 12 Eylül 2023 tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı.

EBEVEYN BANYOSU

Kısa bir süre sonra da ihaleyi alan şirket, üniversite içerisinde, Amanos dağlarının eteklerinde inşaat başladı. İnşaat, “Rektörlük Özel Hizmet Binası” adı altında devam etse de aslında Rektör Turgay Uzun için villa inşa edildiği anlaşıldı.

Hatta ihale dosyasında da inşaatın hizmet binası değil konut olduğu açıkça ifade ediliyor. İhale dosyasında, villanın giriş katında “salon ve mutfağın” yer alacağı, üst katında ise iki çocuk odası, ebeveyn yatak odası, giyinme odası ile iki ebeveyn banyosunun bulanacağı ifade edildi. Ayrıca projede binanın kapısının “villa kapısı” olacağı, binanın önünde de bir güvenlik kulübesi bulanacağı belirtildi.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Rektör Uzun kendisine 7,2 milyon TL’ye villa inşa ettirirken üniversite yerleşkesindeki birçok binanın depremde ağır hasar görmesi nedeniyle öğrencilerin hâlâ uzaktan eğitime devam ettiği öğrenildi. Üniversitenin ağır hasarlı binaları tehlike saçarken yeni binaların ne zaman inşa edileceği ve öğrencilerin ne zamana kadar uzaktan eğitim göreceği ise bilinmiyor.

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DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Üniversitenin resmi internet sitesinde MHP’ye yakınlığıyla bilinen Rektör Uzun’un 2023’ün Ağustos ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Üniversitenin internet sitesinde ziyarete ilişkin şu açıklama yer alıyor: “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, ziyarette yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, üniversitemizin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sayın Dr. Devlet Bahçeli Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun’a çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun’un hediye takdimi ile sona erdi.”