Ünlü gitar virtüözü Al Di Meola AKM'de sahne aldı

İtalyan asıllı ABD'li ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Şehrin Caz Hali" sloganlı 33. Akbank Caz Festivali kapsamında AKM'de sahne aldı.

Ünlü gitar virüözü Al Di Meola 33. Akbank Caz Festivali kapsamında konser verdi.

İtalyan asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yurttaşı olan Di Meola'nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserine hayranları ve cazseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Meola'ya gitarda Peo Alfonsi, perküsyonda Sergio Martinez eşlik etti. Konserde usta sanatçı bis sonrası tekrar sahne alarak en sevilen eserlerinden "Mediterranean Sundance"ı çaldı.

Konser sonrası sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken Meola, bazı hayranlarının kendisine uzattığı plak ve albümleri de imzaladı.

33. Akbank Caz Festivali, 8 Ekim'e kadar konser, dinleti, söyleşi, film, çocuk atölyesi, dans, sergi ve seminerlerle devam edecek.