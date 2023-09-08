Uranyumlu mermi gerilimi

Washington’un Kiev’e “uranyumlu mühimmat” gönderme kararına Moskova’dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu mühimmatın tehlikelerine dikkat çekerek “Sorumluluğu ABD’nin” diye konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sürpriz Ukrayna ziyaretinden, Kiev’e 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi çıktı. Moskova, paket kapsamındaki “seyreltimiş uranyumlu mühimmatın” sonuçlarından “ABD’nin sorumlu olacağını” söyledi.

Sürpriz Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Denis Şmigal ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini vurgulayarak ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımının, "ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dâhil tanksavar silahları" içerdiği belirtildi. Seyreltilmiş uranyum mermilerinin, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedildi.

SORUMLULUK ABD’NİN

ABD’nin “seyreltilmiş uranyum” kararı ise Moskova ile Washington arasındaki tansiyonu yükseltti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev’e uranyumlu mühimmat kararına tepki göstererek, “Bunların kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD’nin olacaktır” dedi. Bunun “çok kötü bir gelişme” olduğunu belirten Peskov, bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya’da aktif bir şekilde kullanıldığını ve uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı. Peskov ayrıca, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan mustarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların sonraki nesiller üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

GÜVENE KATKISI YOK

Ermenistan'ın ABD ile tatbikat yapacak olmasını değerlendiren Peskov, "Bu tür tatbikatlar, her hâlükârda durumun istikrara kavuşturulmasına, bölgedeki karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkıda bulunmaz" dedi. Rusya'nın bölgede güvenliğin garantisi işlevini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Peskov, Moskova'nın hem Erivan hem de Bakü ile yapıcı, tutarlı, titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

SONUÇLARI OLACAK

Sözcü Peskov, "ABD'nin el koyduğu Rus oligarklara ait varlıkları Ukrayna'ya gönderecekleri" konusuna ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya'nın yurtdışındaki devlet, özel, karma mülkleriyle ilgili fonların bloke edilmesi, el konulması veya başka şekilde tutulmasıyla ilgili tüm meseleleri yasadışı eylemler olarak görüyoruz" dedi.

Bu tür vakaların hiçbirini görmezden gelmeyecekleri uyarısında bulunan Peskov, her bir vakanın ciddi adli soruşturmalara tabi tutulacağını ve kesinlikle yanıtsız bırakılmayacağını vurguladı.