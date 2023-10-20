Ürdün: 4 bin Filistinlinin öldürülmesi ve 98 bin evin yıkılması meşru müdafaa mıdır?

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne sivillerin gıda ve ilaçtan mahrum bırakmasının Ukrayna'daki gibi savaş suçu görülmemesine işaret ederek, Arap halklarının bunu sorguladığını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamaya göre, Safedi, 7 Ekim'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında başlayan çatışmalarla ilgili yaklaşımlara dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışmasının ardından Avrupa medyasının tüm organlarıyla Arap yöneticilerine "Masum sivillerin öldürülmesini kınıyor musunuz?" sorusunu yönelttiğini aktaran Safedi, bunu kınadıklarını ve birkaç gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bunu dillendirdiklerini kaydetti.

Ukrayna'daki savaş ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin çifte standartlı yaklaşımlarına işaret eden Safedi, şunları kaydetti:

"Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca neden savaş suçu olmuyor? Neden Ukrayna ve Yugoslavya'da masum sivillerin öldürülmesi savaş suçu oluyor da Gazze'de olmuyor?"

Uluslararası hukuka göre meşru müdafaa hakkının ne olduğuna bakılması gerektiğine dikkati çeken Safedi, "Basit bir mantıkla konuşalım, 4 bin Filistinlinin öldürülmesi ve 98 bin evin yıkılması meşru müdafaa mıdır?" sorusunu yöneltti.