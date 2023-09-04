Üretici enflasyonu ağustosta yüzde 50'ye dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, yurt içi üretici fiyat endeksi 2023 yılı ağustos ayında yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ağustosta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,89, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 yükseldi.

Sanayinin dört ana sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42, imalatta yüzde 54,41, su temininde yüzde 67,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, su temininde yüzde 6,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,7 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 3,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,67, enerjide yüzde 14,27 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış gerçekleşti.

12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 91,41, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 99,44, içecekler yüzde 81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış yüzde 1,06 ile tütün ürünleri, yüzde 1,39 ile ana metaller, yüzde 1,79 ile metal cevherlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,93, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,85, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara girdi.