Üreticinin ‘siyanür’ endişesi

Uluslararası şirketler eliyle ülkede yürütülen altın madenciliği hem iş güvenliği hem de çevre tahribatı nedeniyle tartışma konusu. İliç’te Anagold Madencilik’in işlettiği maden ocağında meydana gelen facianın ardından bölge sakinlerinin "endişeleri sürüyor. Maden sahasına yakın konumda olan Bağıştaş köyü ve Bahçecik köyünün sakinleri tedirgin. Hayvancılıkla geçinmeye çalışan yöre sakinleri, “siyanür tehlikesi" nedeniyle süt ve peynir satışı yapamamaktan yakınıyor.

Bahçecik köyünde yaşayan süt üreticisi Kemal Yıldırım, “Bu patlamadan sonra benden süt isteyen yok” diyerek başlıyor sözlerine. “Burası vatanımız, göçecek yerimiz yok” ifadesini kullanan Yıldırım, oğlunun Anagold Madencilik’in taşeron firmasında çalıştığını aktarıyor. 60 yaşındaki Yıldırım, “Memuru, jandarması herkes benden süt alırdı, şu anda yok” diyor.

PEYNİR SATAMAYACAĞIZ

Bir bölge sakini de “Mera mı kaldı?” diye soruyor, sözlerinin devamında da sitem ediyor: “Her yeri çepeçevre sardılar."

Bağıştaş köyünün sakinleri de madenden dertli. Bölge sakini Soner Özmen, meralarının maden şirketine ‘peşkeş’ çekildiğine vurgu yapıyor: "Kimse peynirini, koyununu satamayacak." Fırat Nehri’ne yakın mesafede bulunan Kayacık köyü sakini Ahmet Temel ise maden nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. 87 yaşındaki Temel, "Suyumuzu bile içemiyoruz" diye konuşuyor.