Urfa’da işçi yürüyüşü polis engeline takıldı

Emek Servisi

Urfa’da haklarını almak için bir haftadır direnen BİRTEK-SEN üyesi Özak Tekstil işçilerinin kent merkezinde yapmayı planladığı yürüyüş polis tarafından engellendi.

Özak Tekstil işçileri dün Ali Şelli Parkı’ndan başlayarak Topçu Meydanı’na kadar yürüme kararı aldı. Parkta toplanan işçilerin önüne barikat kuran polis yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine yürüyüşü iptal eden işçiler Topçu Meydanı’nda basın açıklaması yapma kararı aldı. Basın açıklaması sırasında sık sık "İşçi, patronun kölesi değil", "Emek bizim, söz bizim", "Direne direne kazanacağız", "İşçi işçiye ihanet etmez" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Kadın işçilerin Özak Tekstil fabrikasında baskıya maruz kaldığının, işçilerin uzun saatler mesaiye kalmaya zorlandığı ve kölelik koşullarında çalıştırıldığı belirtilen açıklamada işçilerin BİRTEK-SEN’de örgütlenmek istemeleri sonucu işten atıldığı ve haklarını almak için direnişe başladıkları vurgulandı.

Daha sonra söz alan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, hak arayan işçinin karşısında duran bütün güçlere karşı mücadele ettiklerini belirterek "Özak işçisi mutlaka kazanacak" dedi. "Çalışırken patronların bizi ezmesine, bu kölelik dayatmasına boyun eğmeyeceğiz, hakkımızı alarak çalışacağız" diyen Mehmet Türkmen fabrikaları önünde direnişlerini sürdüreceğini belirtti.