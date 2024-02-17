Urfa’daki on köyün kullandığı köprü yıkıldı

Haber Merkezi

Ülkenin birçok noktasında şiddet yağışlar devam ediyor. Urfa'da sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı giriş katlardaki evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Sağanakla Şanlıurfa-Akçakale yolunda biriken su nedeniyle bölgede önlem alan polis ekipleri, risk grubundaki araçları alternatif yollara yönlendirdi. Kentin Siverek ilçesinde de sele kapılan otomobil, 2 gün sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Siverek ilçesinde baraj suları altında kalarak kullanılmaz hale gelen 10 köyün kullandığı köprü de yıkıldı. Öte yandan DEM Parti Antalya İl Eşbaşkanı İhsan Nergiz, Antalya’da yaşanan sel felaketinde 4 bin ev ve iş yerinin hasar gördüğünü belirtiği kentin “afet alanı” ilan edilmesini istedi. Antalya'da 13 Şubat'ta yaşanan sel felaketinde bir yurttaş yaşamını yitirmiş, metrekareye 300 kilogramın yağışın düştüğü kentte özellikle giriş kat daireleri, depoları ve birçok iş yeri sular altında kalmıştı.