Urla’da aday bolluğu

CHP’de yerel yönetimlerde görev almak isteyenler için aday adaylığı başvuru süresi tamamlandı. Kayyum tarafından yönetilen İzmir Urla’da ise adeta aday bolluğu yaşandı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yerel yönetimlerde görev almak isteyenler için aday adaylığı başvuru süresi 5 Aralık itibarıyla sona erdi. Gözler ise CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de yaşanan gelişmelerde.

Kentte büyükşehir belediyesi ve 23 ilçe belediyesini yöneten CHP’de, büyükşehir belediye başkan aday adaylığına 7 isim talip olurken, 30 ilçede toplamda 380 isim de belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. İzmir İl Başkanlığı, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı için toplamda 2 bin 500 başvuru olduğunu açıkladı.

REKOR BAŞVURU

Rekor başvuru ise Urla ilçesinde yaşandı. Aralık 2019’dan bu yana kayyumla yönetilen ilçede, CHP’den 47 isim belediye başkan aday adayı oldu. İlçede 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Burak Oğuz yüzde 67,49 oy alarak belediye başkanı seçildi. Rekor bir oyla seçimi kazanmasına karşı Burak Oğuz, Aralık 2019 tarihinde FETÖ operasyonu kapsamında tutuklandı. Göreve dönemin Urla Kaymakamı Önder Can kayyum olarak atandı.

4 buçuk yıllık kayyum yönetimi sonrası ilçede talan arttı, gerici vakıflara bedelsiz araziler verildi. Ayrıca bölgede İzmir’in ‘Kanal İstanbul’u olarak tanımlanan ve kenti felakete sürükleyecek Çeşme Turizm Projesi yapılmak isteniyor.

CHP’liler bu sene Urla’nın tekrar kazanılması için mücadele edecek. Aday adayların içinde CHP’de görev almış isimler, iş insanları, avukatlar ve yaşam savunucuları bulunuyor. Başvuru yapan isimler arasında öne çıkanlardan biri kayyum yönetimi ile birlikte Urla’da yaşanan talanları, yolsuzlukları gündeme taşıyan gazetemiz yazarlarından önceki dönem İzmir milletvekili ve CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok bulunuyor.

Urla’ya aday adayı olan isimler şu şekilde: “Zeynep Altıok, Sibel Uyar, Ahmet Bahri Yalaz, Hakan Alabalık, Hakan Özbadur, Cem Fadıl Bozkurt, Şehrazat Mercan, Cem Tağluk, Ekrem Tok, Emek Atlas, Seyfettin Şen, Sergenç İneler, Mustafa Karasakal, Şafak Sol, Meltem Mete Hasanefendi, Bülent Onat, Ertan Certel, Açelya Öralay Aytül Tokgözlü, Kemal Ay, Caner İnel, Bener Karagedikli, Bektaş Köse, Salih Demiryürek, Bayram Anu, Burak Ulamışlı, Hakan Yiğit, Şeniz Vural, Ferda Sarıyer, Selçuk Balkan, Mert Kaya, Naim Balcı, Emre Kaya, Erdoğan Uyan, Hakan Gündüz, Mehmet Ali Fırat, Serdar Gündoğan, Bülent Köklü, Sadiye Çelik Karamelek, Şebnem İştar Özdemir, Mustafa Günay, Mehmet Faruk Altınkılıç, Lal Denizli, Oya Aypak Dişbudak, Bülent İlhan, Umut Ergül."