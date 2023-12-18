Urla’yı Urlalılarla yöneteceğiz

Urla Belediye Başkan aday adayı olan gazetemizin yazarlarından önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, “En büyük projemiz, aklın ve bilimin ışığında Urla’yı Urlalılarla birlikte planlayıp, birlikte yönetmek” dedi.

BirGün / EGE

CHP’de yerel yönetimlerde görev almak isteyen isimler çalışmalarını sürdürüyor. Kayyum tarafından yönetilen Urla’da ise adeta aday bolluğu yaşandı. 47 isim Urla belediye başkan aday adayı oldu. Başvuru yapanlardan öne çıkan isimlerin başında gazetemiz yazarlarından önceki dönem İzmir milletvekili ve CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı geliyor. Altıok Akatlı, BirGün’ün sorularını cevapladı.

‘AKTİVİST BİR BELEDİYECİLİK’ ANLAYIŞI

Neden aday oldunuz?

Urla ve Yarımada'da 120 milyon metrekarelik doğal sit alanı, zeytinlikler, tarım ve mera alanları talan edilmek isteniyor. Öncelikle iktidarın rant ve talan projelerine dur demek, sonrasında Urla’yı korumak için adayım. Ben atadan; hem baba hem anne köklerimle İzmirliyim. Baba tarafım Bergama’dan, Kınık’tan gelip Karşıyaka’ya yerleşmiş. Anne tarafım Girit’ten Tire’ye yerleşmiş. Ben ise Ankara ve İstanbul’da eğitim ve meslek hayatımın ardından ata toprağıma dönerek İzmir milletvekili olarak görev dönemimi de kapsayan uzun yıllardır Urla’da yaşıyorum. Urla’yı yönetmeye bir siyasetçi gibi değil çok severek yaşadığım kentin bir sakini olarak talibim.

Urla son yıllarda rantçıların iştahını kabartıyor. Özellikle de çevre talanı son dönemde artmış durumda. Seçilirseniz bu alanda ne gibi çalışmalar yapacaksınız?

Urla’da Mart 2024 yerel seçimleri için sadece CHP’den, 50’ye yakın belediye başkan aday adayı başvuru yaptı. Bu yerel seçimler için bir Türkiye rekordur. Bu rekor da kayyum yönetimine geçen ilçenin ve seçmenin politik duyarlılığı dışında birçok sermaye gurubu ve inşaat firmasının aday yönlendirmesi yapmasının da payı olduğu biliniyor maalesef. Urla’yı yüksek fiyatlara pazarlanacak lüks turizm objesi olarak hayal eden projeler, fonlar, imar planlarıyla aday olmak isteyenler iştahlı. Urla’yı Toscana yapmak gibi bir özentiyle değil Urla’yı Urla’nın yerel değerleriyle koruyarak ve değer katarak yaşatmayı önemsiyorum. Urla’da inşaat rantının oluşturduğu baskı dışında taş ocakları ve RES’ler de çok büyük çevresel sorunlar yaratıyor. CHP insan ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevim sırasında akademisyenler, uzmanlar, odalar ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan çevre örgütleri ile beraber partimizin “CHP Çevre Tutum Belgesini” hazırlamıştım. Tutum belgemizde, doğayı korumanın anayasal bir görev olduğunu belirtmiştik. Yine bu anlayış çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz.

İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan Çeşme Projesi, başta Urla olmak üzere tüm Yarımada’yı büyük etkileyecek. Projeye karşı sizin de mücadelenizi biliyoruz. Yerel yönetim olarak projenin engellenmesi için neler yapılmalıdır?

Çeşme Projesine karşı net bit politik tutum alabilecek, yöre halkını ve yarımadadaki diğer yerel yönetimleri örgütleyerek bir mücadele hattı kurabilecek yerel iktidara ihtiyaç vardır. Özellikle kıyı kentleri ve metropollerin merkezinde bulunan CHP’li belediyelerin, iktidarın yeni rant alanları yaratmak adına baskı altına aldığını biliyoruz. Tam da bu nedenle bu dönem tüm CHP’li belediyelerin kamu yararı gözeten, sürdürülebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışının yanı sıra, toplumsal bir hareket gibi davranan “aktivist belediyecilik” anlayışı ile yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlayışa verilebilecek en etkili örnek, Kanal İstanbul’a karşı başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun önderliği ve desteği ile büyüyen “Ya Kanal Ya İstanbul” örgütlenmesidir.

Urla turizm ve tarım kenti. Bu iki alanda ne gibi projeleriniz var?

Tüm sahilleri, barları, otelleri mafya ele geçirmiş durumda. Urla için de en büyük tehlikenin bu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Urla için bizim yerel yönetim vizyonumuz, kentin yerel kalkınmasına ve geleceğine ilişkin strateji ve yol haritasını kentin tüm paydaşları ile birlikte bilimsel, demokratik ve katılımcı yöntemlerle oluşturmaktır. Önceliğimiz, bölgenin korunarak, planlı ve dengeli bir biçimde kalkınması için Urla Tarım ve Turizm Master Planlarını hazırlayarak Urla’nın turizm ve tarım potansiyelini uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde tüm yıla yayılmasını sağlamak, tarım ve turizmden elde edilen gelirin en üst düzeye çıkarılması için çalışılmalar yapmak olacaktır. En büyük projemiz, aklın ve bilimin ışığında Urla’yı Urlalılarla birlikte planlayıp, birlikte yönetmek olacaktır.

Sizin kültür-sanat alanında çalışmalarınızı biliyoruz. Seçilirseniz Urla’da neler yapacaksınız?

Urla, Nobel ödüllü dünya çapındaki şair Yorgo Seferis ve Necati Cumalı gibi edebiyatın önemli isimlerinin doğduğu ve yaşadığı bir kenttir. Ayrıca son yıllarda Türkiye’nin önemli sanatçılarının yerleştiği ve sanatsal üretim için yatırım yaptığı önemli bir ilçe haline dönüşmüştür. Fakat ne yazık ki bu potansiyel bugüne kadar belediyeye ait bir kültür merkezine dahi sahip olamamıştır. Bugün Ercan Kesal gibi değerli bir sanatçının ilçemize kazandırdığı kültür merkezi belediyenin bu açığını kapatmaya çalışmaktadır. Bu anlamda Urla’nın kültür ve sanat üretimi için hak ettiği konuma taşıyacağımız bir merkez olması için çalışacağım. Ayrıca Urla’nın uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik kültür sanat festivalleri, yarışmaları düzenleyecek, projeler ve işbirlikleri geliştireceğim. Urla’nın kültür- sanat politikaları ise Urla’da yaşayan sanatçılardan oluşturulacak bir sanat meclisi ile birlikte belirlenecek.