Uşak'ta AKP ilçe başkanı istifa etti

Uşak'ta 2017 yılından beri AKP Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Mehmet Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Genel Meclis adaylığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

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Uşak'ta AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, görevinden istifa etti. Bayar, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin açıklama yaptı. Bayar, açıklamasında, AKP Genel Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından İl Genel Meclisi adaylığını gerekçe gösterek görevinden ayrıldığını duyurdu. Bayar'ın yerine Merkez İlçe Başkanlığı'na Altan Tufan atandı.