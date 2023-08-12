Üsküdar'da bir kişi, ATM sırasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Üsküdar'da ATM sırasında çıkan kavgada bıçaklanan S.A. öldü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, ATM sırasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Ahmediye Mahallesi'nde bir bankanın ATM'si önünde sıra bekleyen A.G. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanan A.G. ise Üsküdar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.