Uskumruköy halkının 'beton santrali' mücadelesi sürüyor: Suç duyurusunda bulundular

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline karşı bölge halkı 17'inci kez bir araya geldi. Yapılan açıklamada kaçak beton santraline ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santraline tepki göstermek için bölge halkı 17'inci kez bir araya geldi.

Bölge halkı tarafından yapılan açıklamada beton santralinin kuzey ormanlarını tehdit ettiğine vurgu yapıldı. Ayrıca kaçak beton santrali ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bölge halkı ayrıca "Kaçak Beton Santraline Karşı Hangi Aşamadayız 2" başlıklı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Istanbul Şubesinden çevre mühendisi Ömür Yaşayan da yer alacak.

Bölge halkının 17'inci kez gerçekleştirdiği protesto sonrasında yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Değerli Sarıyerliler, Sarıyer Uskumruköy'de, Uskumru Caddesi üzerindeki 69 numaralı parselde beş aydır tabelası bile olmadan devam eden bu kaçak beton santrali inşaatı önünde onyedinci kez bir araya geldik.

Görüldüğü gibi, bu kaçak inşaat, siloları, inşaa edilen platformları, açılan arteziyen kuyusu ve bağlantı yolları ile çevre sakinlerinin protestolarına rağmen tamamlanmak üzeredir. Basın açıklamamızdan hemen sonra "Kaçak Beton Santraline Karşı Hangi Aşamadayız 2" başlıklı toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Istanbul Şubesinden çevre mühendisi Ömür Yaşayan da katılacak ve bize bu beton santrali ile mücadele planımıza çevre ve şehir planlaması çerçevesinde yol göstereceklerdir.

"BETON SANTRALİ HAVAMIZI, SUYUMUZU TEHDİT EDİYOR"

Değerli Sarıyerliler! Tekrar ediyoruz! Hep vurguladığımız gibi, bölgenin akciğerleri olan Kuzey Ormanları içindeki bu santral sağlığımızı, suyumuzu, havamızı, doğayı tehdit etmektedir. Bunu kabul edemeyiz -bu nedenle 10 gün önce bu kaçak beton santrali inşaatı İçin Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak şuç duyurusunda bulunduk. Mücadelemiz hukuğu ve bilimi rehber alarak, yöremiz sakinlerinin ve yerel yöneticilerin, dernek ve siyasi partilerin değerli desteği ile devam etmektedir ve edecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."