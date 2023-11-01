Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Üst düzey BM yöneticisinden Gazze istifası: “Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor”

İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürürken BM'nin bir şey yapmamasına tepki gösteren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin New York’taki Ofis Direktörü Craig Mokhiber, "Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz" diyerek istifa etti.

Dünya
  • 01.11.2023 10:06
  • Giriş: 01.11.2023 10:06
  • Güncelleme: 01.11.2023 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
Üst düzey BM yöneticisinden Gazze istifası: “Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin New York’taki Ofis Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar ve katliamlara karşı güçsüz kaldıklarını belirterek istifa etti.

Mokhiber, 28 Ekim'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupta, BM organlarının “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” gibi görevlerde başarısız olduğunu vurguladı.

"DERS KİTAPLARINDA OKUTULACAK BİR SOYKIRIM VAKASI"

Filistin halkına yapılan zulmün her saniye arttığını ve 'yaşam haklarına dahil son kalıntıların da yok edildiğini' vurgulayan Mokhiber, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor" diye yazdı. 

Mokhiber, İsrail’e destek veren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Batı ülkelerinin de katliamların suç ortağı olduğunu ifade etti. 

Çatışmalarda 26. gün | Gazzede iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Husilerin saldırısının ardından İsrail, Kızıldenize savaş gemileri konuşlandırdı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 