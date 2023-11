Üst düzey BM yöneticisinden Gazze istifası: “Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin New York’taki Ofis Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar ve katliamlara karşı güçsüz kaldıklarını belirterek istifa etti.

Mokhiber, 28 Ekim'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupta, BM organlarının “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” gibi görevlerde başarısız olduğunu vurguladı.

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: "This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3