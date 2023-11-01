Üst düzey BM yöneticisinden Gazze istifası: “Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor”

İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürürken BM'nin bir şey yapmamasına tepki gösteren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin New York’taki Ofis Direktörü Craig Mokhiber, "Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz" diyerek istifa etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin New York’taki Ofis Direktörü Craig Mokhiber, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılar ve katliamlara karşı güçsüz kaldıklarını belirterek istifa etti.

Mokhiber, 28 Ekim'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e yazdığı mektupta, BM organlarının “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” gibi görevlerde başarısız olduğunu vurguladı.

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: "This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3 — Rami Ayari (@Raminho) October 31, 2023

"DERS KİTAPLARINDA OKUTULACAK BİR SOYKIRIM VAKASI"

Filistin halkına yapılan zulmün her saniye arttığını ve 'yaşam haklarına dahil son kalıntıların da yok edildiğini' vurgulayan Mokhiber, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor" diye yazdı.

Mokhiber, İsrail’e destek veren Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Batı ülkelerinin de katliamların suç ortağı olduğunu ifade etti.