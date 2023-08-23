Üst düzey yetkili konuştu: Enflasyon ne zamana kadar yükselmeye devam edecek?

Türkiye'de hız kesmeyen enflasyona ilişkin konuşan bir yetkili, enflasyonun 2024'ün ilk çeyreğinde zirve yapacağını, ikinci çeyreğinden sonra ise düşmeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'de alım gücünü hızla düşüren enflasyonun ne zaman ve nasıl gerileyebileceği tartışılıyor. Gazeteci Fatih Altaylı, kendi köşesinde hem enflasyon hem de kur korumalı mevduat (KKM) sistemiyle ilgili, üst düzey bir yetkili ile konuştuklarını aktardı.

Altaylı, bu kişinin enflasyonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde zirve yapacağını söylediğini aktardı. Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Enflasyon bir süre daha yükselmeye devam edecek. 2024 ilk çeyreğinde zirve yapar. İkinci çeyrekte ise düşmeye başlayacak. Sonrasında hızla geriler. Şu anda hem Batı’dan, hem Doğu’dan çok yüksek miktarda yabancı yatırım bekliyor. Evet bir kısmı sıcak para ya da varlık almaya gelenler. Biz bunların şartlarını beğenmediğimiz için bu kapıyı onların istediği gibi açmıyoruz. Rezervlerimiz arttıkça bizim şartlarımıza uyarak gelmek zorunda kalacaklar.”

Altaylı, bankalara KKM'den çıkış talimatı verilmediğini, "Artırmayın" talimatı verildiğini söylerken bankalara verilen 3 talimayı şöyle yazdı:

“1.Kur Korumalı Mevduatları arttırma. Rezervler güçlendi. Normalleşmemiz lazım.

2. KKM’leri yenile ama yükseltme. Yenilemediğin kadarını TL mevduata geçirmeye gayret et.

3. Mevduata geçiremezsen menkul kıymet ve zorunlu karşılıkla yüzleşirsin.”