Usta sanatçıya veda

İlk politik işçi filmi olarak kabul gören "Karanlıkta Uyananlar"da rol alan tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan için bugün saat 10.30’da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlenecek.

Kültür Sanat Servisi

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Ayla Algan, saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Taksim Acıbadem Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisinde eğitim veren Ayla Algan için bugün saat 10.30’da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi’nde öğle ezanı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

Kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer eden Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizide de yer almıştı.

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AYLA ALGAN KİMDİR?

Ayla Algan, 29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren piyano, bale ve şan dersleri alan Algan, ortaokulu İstanbul’da Notre Dame de Sion’da, lise eğitimini Fransa’da Versailler Lisesi'nde tamamladı. Beklan Algan’la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı. Muhsin Ertuğrul’un ABD’den kendisini Türkiye’ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye’ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Birçok oyunda rol alan Ayla Algan, "Ah Güzel İstanbul" filmindeki performansıyla dikkat çekti. 1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı. Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Sinekler

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ÜZÜNTÜ YARATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Değerli Sanatçısı Ayla Algan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.

Oyuncular Sendikası: Değerli meslektaşımız Ayla Algan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Bergüzar Korel: Ah Ayla Ablam... Ah o kadar çok şey var ki söyleyecek. Mesleğime ilk başladığım zaman en büyük şansım, öğretmenim, arkadaşım, sırdaşımdın. Üstümde emeğin çok büyük... Çok üzgünüm çok. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun güzelim benim.

Behzat Uygur: Evinin duvarında asılıydı bu fotoğraf, dayanamayıp izin alıp çekmiştim. O da veda etti, aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla...

Armağan Çağlayan: Huzurla uyuyunuz Ayla Hanım… İçten oyunculuğunuz, yürekten söylediğiniz şarkılarınız unutulmaz...

Sabahat Akkiraz: Sevgili Ayla Algan ile çok konser paylaştık hem Türkiye’de hem Avrupa’da... Güzel insanların hakka yürümesi yüreğimi derinden yaralıyor. Işıklarda uyu Ayla Abla...

Nedim Saban: Çok acı bir kayıp.

Semra San: Benim canım kıymetli hocam... Çocuk ruhlum... Oyunculuğu ve birçok şeyi senden öğrendim... Emeğin okadar çok ki üzerimde... Çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu canım Hocam... Seni hiç unutmayacağız... Seni çok seviyorum

Aykut Sezgi Mengi: Canım Ayla Hocam, her şey için çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm çok.

Aslı Omag: Ah… Seninle aynı sahne de aynı havayı solumak yıllarca benim için çok kıymetli. Seninle gözgöze oynama şansına sahip olmak ayrıcalık. Yolun ışıklı olsun ustam...

Ülkü Duru: Canım Ayla Algan, seninle dost olmak, tatlı tatlı sohbetler etmek, seninle çalışmak benim için büyük bir şanstı… Sen bu ülkeye ışıklar saçan bir yıldızdın. Çok üzgünüm.

Ayşe Tunaboylu: Hep anlatan, hep öğreten, hayatını tiyatroya adamış, genç ruhlu bir ulu çınar... Bir duayeni yitirmişiz bugün... Çok Üzgünüm... Bizlere kattığın her bir güzellik için; çocuksu samimiyetinle, hem oyunculuğu hem insanlığı hem de mütevazı sanatçılığı, yaşarken öğrettiğin için teşekkürler. Işıklarla ve alkışlarla huzurla uyu.