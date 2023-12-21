Uykusuzluk, sinir ve unutkanlık yapıyor

Haber Merkezi

Sağlıklı uyku; vücudumuzun bağışıklık ve hormon sistemi, bellek ve konsantrasyon, kardiyolojik, nörolojik ve psikolojik fonksiyonlar gibi birçok fizyolojik sistem için çok önemli. Nörolog, Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kaynak, sağlığımız için vazgeçilmez olan uykunun, çocukların büyümesinde, bağışıklık sistemi, öğrenme ve hafıza üzerindeki etkilerinin uzun yıllardır çok iyi bilindiğini anımsatarak "Uykuda solunum bozukluğu yaşayan çocukların gelişiminin etkilenebileceği ve bademcik ameliyatı sonrasında gelişimin normale dönebileceği halk arasında yaygın olarak bilinir. Uykusuz kaldığımız günler sonrasında sıklıkla enfeksiyonlarla karşılaştığımız gerçeğini hepimiz birebir yaşayarak gözlemlemişizdir. Öğrenme ve uyku ilişkisi de halk arasında çok iyi bilinir. Son çalışmalar, uykusuzluk ve kilo alımı arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi. Çoğu insan için 7-8 saat uykunun yeterli olduğunu, kişilerin kendi uyku sürelerini gözlemleyip hayatlarını buna göre düzenlemelerinin hem sağlıkları hem de sosyal hayatları için önem teşkil ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kaynak, uykusuzluğun en iyi bilinen sonuçlarından birinin zihinsel fonksiyonlarda bozulma olduğunu söyledi.

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KALİTELİ UYKU İÇİN BUNLARI YAPIN

• Uyku öncesi mutlaka 2-3 saat bir şey yememeli.

• Şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı.

• Sakin, ılık bir ortam, iyi kaliteli bir yatak

• Teknolojik aletlere yakın olmamak

• Uyuduğumuz alanın karanlık olması çok önemli.