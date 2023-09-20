Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker yaşamını yitirirken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker yaşamını yitirirken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.



Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamadı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.