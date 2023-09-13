Uzakdoğu Rusya’nın 21. yy’daki stratejik önceliklerinden birisi

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Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzakdoğu’nun Rusya için 21. yüzyıldaki stratejik önceliklerden biri olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ticaret hacmine değinen Putin, 2022 yılında yüzde 13.7’lik artış kaydedilirken bu yılın ilk yarısında ticaret hacminin yüzde 18.3 arttığının altını çizdi.

Rusya lideri, Afrika’da hiç kimsenin Batılı ülkelerin insanları kafeslerde taşıdığı günleri unutmayacağını vurguladı. Bugün ise Batı’nın Afrika’da neo-kolonici politikayı dayatmaya çalıştığını anımsatan Putin, "Tüm Afrika ülkelerine borç yüklediler, bu ülkelerin dolar cinsinden trilyonlarca borcu var. Yani Afrika ülkeleriyle öyle bir kredi ve finans sistemi oluşturdular ki, Afrika ülkeleri kendilerine verilen kredileri hiçbir şekilde geri ödeyemiyor. Bu bir kredi ilişkisi bile değil, bir tür tazminata benziyor" diye konuştu.

2024 yılında ABD’de yapılacak seçimler hakkında da konuşan Putin, ABD’de kimin başkan seçileceğini bilmediklerini ancak kim seçilirse seçilsin hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştiren Putin, F-16’ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurguladı. Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin tedarik edilmesinin de cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ve yalnızca mermilerin kullanıldığı bölgede kontaminasyona yol açacağını belirtti. Ukrayna ordusunun haziran başında başlattığı karşı saldırıda hiçbir sonuç elde edemediğine dikkat çeken Putin, karşı saldırının başından beri Kiev’in 71 bin askerini kaybettiğinin altını çizdi.