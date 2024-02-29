Uzman isim 2 faya dikkat çekti, İstanbul'un en riskli ilçelerini saydı

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, en kısa zamanda deprem meydana getirmesi ihtimali açısından 2 faya dikkat çekerken beklenen büyük Marmara depreminde İstanbul'un en fazla zarar görmesi muhtemel ilçeleri saydı.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, en kısa zamanda deprem oluşturabilecek faylar olarak Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu'ya dikkat çekti.

Kısa Dalga'dan Demet Bilge Erkasap'ın sorularını yanıtlayan Okan Tüysüz, diri fay hatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Depremlerin tekrarlama periyodu var. Türkiye'de bu açıdan baktığımızda iki tane çok önemli yer var. Birincisi Marmara Denizi. 1766'da iki deprem yaşanmış. Bu fay üzerinde bir deprem beklentisi var.

İkincisi Bingöl Yedisu. Erzincan ovasının doğusunda yer alan 1784'lerde kırılmış. O zamandan bugüne kadar da deprem üretmemiş. Bu iki bölge kırıldığında 7'nin üzerinde deprem beklentimiz var. Üçüncü olarak 6 Şubat öncesi çok defa dile getirdiğimiz Doğu Anadolu fayı var. Bu fay çok uzun yıllardır deprem üretmemişti. Uyarılarımız çok dinlenmediği için, çok ciddi can ve mal kayıplarına uğradık."

Beklenen büyük Marmara depreminin meydana gelmesi halinde İstanbul'da depremden en çok etkilenmesi beklenen ilçelerden de bahseden Tüysüz, "İstanbul'un olası bir depremde en çok hasar görmesi beklenen yerleri nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir. Eminönü'nden tutun Silivri'ye kadar sahil şeridi. Bakırköy, Yeşilköy, Eminönü, Fatih buralar en çok etkilenecek yerler" diye konuştu.