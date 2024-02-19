Uzmanından göz kuruluğu uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın göz kuruluğuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Gözlerde yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi olunmalıdır" dedi.

Göz kuruluğunun, göz yaşının yetersizliği durumu olduğuna dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın, "Gözyaşının yetersizliği durumunda gözlerde yanma, ağrı, yabancı cisim hissi, batma, kızarıklık gibi şikayetler oluşmaktadır. İlerleyen yaşlarda daha sık görülen göz kuruluğu, bulunduğunuz yerde klima varsa ya da sigara içilmiş bir ortamda daha fazla görülmektedir. Göz kuruluğu bazen ağız kuruluğu ile birlikte olabiliyor bu duruma ’Sjögren Sendromu’ denilmektedir. Bu şekilde ağız kuruluğu ve göz kuruluğu bir arada olduğunda Romatolojik hastalıklar açısından araştırma yapmak gereklidir" dedi.