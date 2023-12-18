Uzmanlardan Çınarcık depremine ilişkin açıklama

Deprem uzmanları Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çınarcık açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul başta çevre illerde de hissedildi.

Konuya ilişkin ilk uzman değerlendirmesiyse Prof. Dr. Tüysüz’den geldi. Tüysüz bağlandığı NTV yayınında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

GÖRÜR: SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Arkadaşlar, “Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle.”

Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle pic.twitter.com/Ew2bEn8h6R — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 17, 2023

ERCAN: SIKINTI YOK

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da yaptığı açıklamada bir sıkıntının olmadığını belirtti. Ercan açıklamasında şunları kaydetti: “23.57'de Yalova- Çınarcık'da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok.”