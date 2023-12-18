Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, Marmara Denizi açıklarında saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Çınarcık açıklarında meydana gelen depremin derinliğiyse 11,18 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı, Yalova ve çevre illerin yanısıra İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi.

KANDİLLİ: 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi'yse depremin büyüklüğünü 4,0 büyüklüğünde açıkladı. Kandillinin verilerine göre depremin derinliği 14 kilometre.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.