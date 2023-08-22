Vahap Seçer'den yerel seçim mesajı: Kazanmak için bir şart var

Yerel seçimlere işaret eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisinin Mersin'de iktidar partisinden 6 puan önde olduğuna dikkat çekti, seçimlerde başarılı sonuçlar alacaklarını kaydetti. "Yerel işbirliği olabilir" mesajı veren Seçer, "Mersin’de. Bir şekilde bazı bölgelerde bir başımıza, bazı bölgelerde yerel işbirlikleriyle ilçelerde biz başarılı çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Bir şart var: Birbirimizle kavga etmezsek" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel seçimlere işaret ederek CHP ile AKP arasındaki 6 puanlık farka dikkat çekti. "Benim partimle iktidar partisi arasında Mersin’de 6 puan fark var. Biz zaten güçlüyüz Mersin’de" ifadelerini kullanan Seçer, "Bir şekilde bazı bölgelerde bir başımıza, bazı bölgelerde yerel işbirlikleriyle ilçelerde biz başarılı çıkacağız" dedi.

CHP Mut İlçe Kongresi’nde partililere seslenen Seçer, "iş birliği" mesajı verdi.

"Bir şekilde bazı bölgelerde bir başımıza, bazı bölgelerde yerel işbirlikleriyle ilçelerde biz başarılı çıkacağız. Bir şart var; Birbirimizle kavga etmezsek..." diye konuşan Seçer, şöyle devam etti: "Hangisini tercih edeceğiz? Kavga mı edeceğiz yoksa ortak akılda buluşacak mıyız? Ben akıllı insanların ikincisini tercih edeceğini düşünüyorum."

"MAYIS SEÇİMLERİNİN MORAL BOZUKLUĞUNU ÜZERİNİZDEN ATMANIZI İSTİYORUM"

Seçmenin mayıs ayındaki seçimlerin moral bozukluğunu üzerinden atması gerektiğini ifade eden Seçer, "Seçim bitti, aldığımız notlarla beraber kafamızda kaldı, işimize devam ettik. Ertesi gün sabah erkenden kalktık, belediyeye gittik, hizmetlerimize devam ettik. Seçimlerde çalışan parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Oyunu veren en sade partilimize ya da üye olmadan oy veren, CHP’ye güvenen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Moralinizi yüksek tutmanızı istiyorum" dedi.

Seçer, "Bu başkanınız özüyle, sözüyle, kanında dolaşan alyuvarlarla, akyuvarla CHP’lidir. Her kademede görev yapmış, şimdi de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir kardeşinizdir. Mutlularla çok daha büyük işlere imza atacağız. Gelecek günler bundan daha güzel olacak. Mersin’de güzel belediyecilik yaptık. Elbette ikinci dönemi de kazanacağız. Mut’u da kazanacağız ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Mut’a daha çok hizmet yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK OLMAMASI DÜNYANIN SONU DEĞİL"

CHP’nin 2024’te aralarında Mut’un da olduğu birçok ilçede belediyeleri kazanacağını söyleyen Vahap Seçer, şu ifadeleri kullandı:

"Mut’u kazanabiliriz. Yüzde 30 burada oyumuz var. İktidar partisi ile aynı oya sahibiz. Bizden sonra gelen partiler yarı yarıya az. Onlar 15, biz 30 düzeyindeyiz. İttifak var. Bize de Allah akıl fikir vermiş. Yerel işbirliği olabilir. Belki genelde ittifak olmayabilir. Geçen seçimde Mersin’de ittifak olmadı. Olsaydı Mut kazanılırdı, Aydıncık kazanılırdı, Anamur kazanılırdı, Silifke kaybedilmezdi, Tarsus daha farklı kazanılırdı. Olmadı. Bundan sonra olur mu? Olmaması dünyanın sonu mu? Değil. Benim partimle iktidar partisi arasında Mersin’de 6 puan fark var. Biz zaten güçlüyüz Mersin’de. Bir şekilde bazı bölgelerde bir başımıza, bazı bölgelerde yerel işbirlikleriyle ilçelerde biz başarılı çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Bir şart var; Birbirimizle kavga etmezsek. Rakipler siyaseti bizden daha iyi okumuyor. Bilgi birikimi, feraseti, müktesebatı da bizden fazla değil. Ama arada bir fark var. Ya kol kırılır yen içinde kalır diyeceğiz ya da harala gürele birbirimize gireceğiz. Zaten rakiplerin bizle mücadelesine gerek kalmıyor, biz enerjimizi kendi içimizde harcıyoruz, onlar da hiç yorulmadan tıkır tıkır yürüyerek seçim alıyor. Hangisini tercih edeceğiz. Kavga mı edeceğiz yoksa ortak akılda buluşacak mıyız? Ben akıllı insanların ikincisini tercih edeceğini düşünüyorum."

"ELİMİZDEKİ BELEDİYELERİN DEĞERİNİ BİLELİM"

"Delege olamadım diye, yönetime giremedim diye, milletvekili olamadım diye 100 yıllık bu partiye, herkesin imrendiği bu kuruma, genel başkana, milletvekillerine, belediye başkanlarına ağzına gelen söylenir mi?" diye soran Vahap Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz icraat yapmak istiyoruz. Elimizdeki belediyelerin değerlerini bilelim. Tarsus’un değerini bilelim, her ne kadar kazanması garanti de olsa Mezitli’nin, Yenişehir’in değerini de bilelim ama 16 bin metrekarede çalışırsa izi olacak Mersin Büyükşehir Belediyesinin de değerini bilelim. Buraları sımsıkı tutacağız, sarılacağız. Bizim siyaset yapma nedenimiz, başarılı olma nedenimiz. Yoksa iki ileri bir geri. Bir arada olursak seçim kazanırız. 13 ilçede iddia ortaya koyarız ve emin olun birçok ilçede kazanırız."